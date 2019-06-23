ياسمين صبري تعتذر للمرة الثالثة بعد اتهامها بالسخرية من أصحاب متلازمة داون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية ياسمين صبري، رسالة اعتذار للمرة الثالثة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، وذلك بسبب اتهامها بالسخرية من أطفال متلازمة داون.

ياسمين صبري، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أحب وأقدر أخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب واعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير”.

وكانت ياسمين، قد نشرت تغريدة أخرى يوم السبت قالت فيها: “اعتذاري لكل من أساءت إليهم.. لم أقصد أي إساءة”.

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ياسمين صبري، كانت قد كشفت أن التعليق الذي أثار غضب متابعيها، كانت تقصد به شقيقها قائلة: “أنتم السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة.. وليس أي شخص آخر. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي.. ونواياي واضحة.. لم أقصد أي أذى.. أرسل لكم حبي واحترامي”.

فنانة المصرية ردت على تعليق كتب لها على صورتها التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهي تقف على رأسها جاء فيه: “قمت بهذه الحركة فى عمر الـ 6 سنوات”، لترد عليه ساخرة: “أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون”.

يُذكر أن ياسمين صبري، خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “حكايتي”، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبدالمعطي، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.