ميريام فارس تثير الجدل: أنا تقيلة على مصر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، سر تغيبها عن إحياء حفلات غنائية في مصر خلال الفترة الأخيرة رغم جمهورها العريض فيها.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي على هامش مهرجان موازين بالمغرب: «قبل الثورة كنت أحيي العديد من الحفلات في مصر والتي كانت تصل لحفلين أو ثلثا في الأسبوع، ولكن وقت قيام الثورة في مصر توقفت عن الحفلات فيها».

وأضافت: «بعد الثورة تغيرت أشياء كثيرة وصرت أكبر وارتفع أجري بكثير، وزادت متطلباتي وصرت تقيله على مصر ولهذا السبب لا تجدوني في مصر».

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وأثار تصريح ميريام فارس، غضب عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك كونها أول فنانة عربية أو عالمية تطلق مثل هذا التصريح علمًا بأن مصر تستقبل نجومًا أعلى مرتبة من ميريام فارس.

وكان الفنان المصري أحمد شامي، أول النجوم الذين ردوا على تصريح ميريام فارس الغريب، وذلك في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قائلًا: « أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس».

من ناحية أخرى، تحيي ميريام فارس، حفلًا غنائيًا الليلة وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين، والمقامة في المغرب.