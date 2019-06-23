بعد تصريحاتها ضد مصر.. رامي جمال يطالب ميريام فارس برد أمواله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس غضب جمهورها المصري بتصريحاتها الأخيرة، والتي قالت فيها إنها أصبحت “تقيلة على مصر”، لذا لا تقدم بها حفلات.

الفنان والملحن المصري رامي جمال فتح النار على ميريام بسبب هذه التصريحات، وطالبها برد أمواله المستحقة عليها، بل أن تدلي بمثل هذه التصريحات.

رامي كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “الفنانة اللي بتقول أنها بقت تقيلة علي مصر ليا عندها فلوس بقالها سنة والله ادفعيهم الاول يا تقيله”.

الفنان المصري أضاف: “لما تيجي سيرة بلدنا هنسي اَي صداقة أو زمالة لما يجي اسم البلد اللي هي وناسها شهروكي تقومي تقفي احترام”.

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وكانت ميريام فارس قد كشفت سر تغيبها عن إحياء حفلات غنائية في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في المؤتمر الصحفي على هامش مهرجان موازين بالمغرب، قائلة: «قبل الثورة كنت أحيي العديد من الحفلات في مصر والتي كانت تصل لحفلين أو ثلثا في الأسبوع، ولكن وقت قيام الثورة في مصر توقفت عن الحفلات فيها».

وأضافت: «بعد الثورة تغيرت أشياء كثيرة وصرت أكبر وارتفع أجري بكثير، وزادت متطلباتي وصرت تقيله على مصر ولهذا السبب لا تجدوني في مصر».

وأثار تصريح ميريام فارس، غضب عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك كونها أول فنانة عربية أو عالمية تطلق مثل هذا التصريح علمًا بأن مصر تستقبل نجومًا أعلى مرتبة من ميريام فارس.