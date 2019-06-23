ريم أحمد تهنئ زوجها على مشاركته في حفل بطولة أمم إفريقيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية ريم أحمد، على تهنئة زوجها المخرج والفنان طه خليفة، على مشاركته في إخراج حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، والذي أقيم يوم الجمعة على ستاد القاهرة.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “مبروك يا حبيبي تعبكم مارحش هدر طه خليفة بجد مجهود اكتر من رائع حاجة مشرفه شكرا لكل واحد مصري وأجنبي شارك في هذا الحدث”.

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يذكر أن حفل الافتتاح حصد على إشادة دولية بسبب جودة التنظيم وشبهه البعض بأنه يشبه الاحتفالات العالمية، وحضر المطرب حكيم إلى أرضية الملعب، وقام بأداء أغنية افتتاح البطولة برفقة فيمي كوتي ودوبيت جناهوري.

وشهد الحفل عدداً كبيراً من الاستعراضات الغنائية التي مزجت بين الحضارة الإفريقية والأهرامات والنيل، حيث أقيمت مجسمات للأهرام الثلاثة ولكأس الأمم الأفريقية، واستغرق الحفل 20 دقيقة.

يذكر أن حفل الافتتاح اعقبه مباراة جمعت بي المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي، انتهت بفوز المتخب المصري بهدف للاعب محمود تريزيجية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري مباراته المقبلة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل.