أول تعليق لزوجة المنتصر بالله على شائعة وفاته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت عدة أنباء مؤخرا حول وفاة الفنان المصري الكبير المنتصر بالله.

وفي أول تعليق لزوجة المنتصر بالله ، السيدة عزيزة، عبرت عن غضبها الشديد من هذه الشائعات، حيث أكدت أن انتشار هذا الخبر تسبب في قلق أسرته وأصدقائه عليه.

وأضافت: “الموضوع دا عملنا ربكة، الدكتور مانع عنه أي أخبار سيئة أو انفعالات، لازم يعيش في هدوء، بعد الخبر كمية تليفونات أنا نفسي تعبت وسكري وضغطي ارتفع، اتخضيت، ليه يحصل كده أخوه كان هينزل من أمريكا وصديقه كان هايجي من اليونان، المريض بيحتاج الكلمة الحلوة، أنا لما قريت الخبر كان هيغمى عليا”.

وتابعت، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”: “كانت صاعقة بالنسبة لينا، ليه مفيش رقابة تقف وتمنع اللي بيكتبوا الشائعات دي، دا في صفحات كتبت أني أنا مت”.

Advertisements

وطالبت بمعاقبة كل من ينشر هذه الشائعات، بقولها: “بطالب أن يكون هناك توجيه من القنوات الفضائية وتحذير أن من يكتب خبر وفاة أي شخص سيتم معاقبته، لأنه عندما يتم معاقبة بعض الأشخاص سيتعلم الآخرون”.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد نفى صحة أنباء وفاة المنتصر بالله، وطمئن الجمهور على حالة الفنان الصحية، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

الناقد الفني كتب: “إلي مروجي الشائعات الحمد الله المنتصربالله بخير شفاه الله وعافاه”، لينفي بذلك كل الشائعات التي أطلق مؤخرا حول وفاة المنتصر بالله.