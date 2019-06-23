تعرف على موعد زفاف الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته سارة الطباخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر مقربة من الفنان المصري محمد الشرنوبي وخطيبته المنتجة سارة الطباخ عن الموعد الذي حدداه للاحتفال بزفافهما.

المصادر كشفت أن الشرنوبي وخطيبته اتفقا على إقامة حفل زفاف ضخم بعد إنتهاء موسم الصيف، ولكنهما يتكتمان على تفاصيل هذا الحفل.

حيث فضلت سارة الطباخ الاحتفال بالزفاف بعد انتهاء موسم الصيف، ليكون الشرنوبي قد انتهى من إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية التي اتفق عليها مؤخرًا.

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وكان محمد الشرنوبي قد احتفل بخطوبته على المنتجة الشابة سارة الطباخ، والتي شاركت جمهورها بصور من خطوبتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «خطوبتي رسميا من شرنوبي».

الشرنوبي ظهر في فيديو نشرته سارة وهو يطلب يدها من والدها، وتلقى الثنائي عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور، وأيضا من قبل الفنانين.

وسارة الطباخ هي منتجة ألبوم محمد الشرنوبي الأخير «زي الفصول الأربعة»، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

وأحيا محمد الشرنوبي حفل غنائي كبير على المسرح المكشوف بدار الأوبر المصرية، يوم الأربعاء 19 يونيو ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، ويعد هذا هو الحفل الأول الذي يحييه الفنان المصري بعد إعلان خطبته على سارة الطباخ، والتي حرصت على حضور الحفل، والتقطت لها الكاميرات صورة بين الجمهور.