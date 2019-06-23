صور وفيديو.. حفل زفاف النجمة التركية سيدا غوفين

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

دخلت الفنانة التركية سيدا غوفين القفص الذهبي للمرة الثانية، واحتفلت بزفافها على رجل الأعمال التركي «علي جوزيل» بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية.

سيدا تخلت عن فساتين الزفاف المنفوشة التقليدية، واختارت فستان أبيض طويل، وفي الوقت الذي استبدلت فيه الطرحة الكلاسيكية بقبعة صغيرة زينت جانب من شعرها، كان للفستان ذيل طويل ممتد من الكتف الذي تم تصميمه بشكل مختلف، وهي الطلّة التي خطفت بها العروس أنظار الجميع، وكانت محل اعجاب محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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النجم التركي كينان دوغلو زوج الفنانة بيرين سآت تولى احياء حفل الزفاف، حيث توافد على المسرح أصدقاء العريس والعروسة، وأشعلوا الأجواء رقصاً وغناءاً.

يُذكر أن الفنانة الشهيرة بـ “مرام” انفصلت عن حبيبها السابق، الممثل التركي أنور تونا أبريل 2017 بعد ارتباطهما عاطفياً لعامين، وقد كشفت عدد من التقاير الصحفية أن سيدا كانت صاحبة قرار الإنفصال بعد اكتشافها خيانة حبيبها لها نجمة أخرى، وقد سبق ومرت سيدا غوفين بتجربة زواج واحدة من المغني التركي كريم جيم، حيث حصلت على طلاقها منه 2015 بعد عام واحد على زواجهما، على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما قبل الزواج.

من ناحية أخرى، شاركت سيدا غوفين مؤخراً في مسلسل جديد بعنوان «اسمها زهراء»، إلا أنها حققت شهيرة كبيرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسل «فاطمة» للنجمين بيرين سآت، وأنجين أكيوريك، حيث جسدت فيه شخصية فتاة تُدعى «مرام»، كما شاركت في بطولة مسلسل «ليث ونورا» أمام النجمين كيفانج تاتليتوجوفرح زينب عبدالله.