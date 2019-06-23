إيمي سالم تعلن طلاقها من زوجها الفنان اللبناني للمرة الثالثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية إيمي سالم عن طلاقها للمرة الثالثة من زوجها الفنان اللبناني غسان المولى، وذلك بعد أن كانت قد عادت له في شهر يونيو الماضي، اي منذ ما يقرب من عام.

إيمي قالت، في حوارها لمجلة “لها”: “كل ما يمكنني قوله إنني انفصلت رسمياً عن غسان المولى، وهذه الحقيقة قد يجهلها الكثيرون، لأنني لا أحب التحدّث عن حياتي الخاصة”.

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الفنانة المصرية رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول أسباب طلاقها من زوجها ووالد أبنائها الثلاثة «يوسف والتوأم سالم وساري».

يُذكر أن غسان تزوج من إيمي سالم عام 2008 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق منها بثلاثة أطفال وهم «يوسف والتوأم سالم وساري»، وقد سبق ووقعت خلافات بين الزوجين وصلت للمحكمة، حيث أخذت إيمي حكماً بالخلع من المولى، إلا أنها عادت له بعد أشهر قليلة مؤكدة أن أصدقاء مشتركين تدخلوا بينها وبين زوجها، مما أفسد علاقتها به، إلا أنه عادت ودبت الخلافات بينهما مرة ثانية، وفاجأ الثنائي الجميع بإعلان خبر طلاقهما في يناير 2017.