نيكول سابا تتألق بالأصفر القصير وتشعل الأجواء في القاهرة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفل زفاف خاص في مصر تألقت فيه بفستان قصير من اللون الأصفر، مميّز بتصميمه. وشاركت نيكول متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها في لقطات حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات. تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا تستعد قريبًا لتقديم أغنية جديدة بعد غياب عن الساحة الغنائية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.

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