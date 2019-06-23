عاصي الحلاني يتألق بحفل ناجح في موازين – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لصيف عام 2019 في المغرب.
وتألق عاصي خلال الحفل بباقة من أجمل أغاني مسيرته الفنية القديمة والجديدة وسط حضور جمهور عريض من محبّيه في المغرب.
وأعرب عاصي الحلاني خلال الحفل عن سعادته بالتواجد بين محبّيه في المغرب، والتف بالعلم المغربي تعبيرًا عن احترامه الكبير للمملكة.
هذا وكانت السفير اللبناني في المغرب، قد كرّم عاصي الحلاني لدى وصوله إلى أرض المملكة تقديرًا لنجاحاته المتتالية طيلة مسيرته الفنية.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا”.
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