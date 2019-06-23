ميريام فارس تعتذر للشعب المصري: خانني التعبير

متابعة بتجــــــــرد: اعتذرت النجمة اللبنانية مريام فارس للشعب المصري على خلفية التصريحات التي اعتبرها البعض مسيئة لجمهورية مصر العربية، والتي أدلت بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش “مهرجان موازين إيقاعات العالم”.

وأكدت ميريام فارس أن لهجتها اللبنانية خانتها، تم فهمها بشكل خاطئ، وهو ما فتح المجال لجدال كبير وسوء فهم.

وقالت ميريام فارس في بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي: “أتوجه للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح عليي وهو: (ماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علمًا أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟) كان جوابي واضحًا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي”.

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وأضافت: “أعيد وأكرر قلتُ : “صارت” يعني “أصبحَت” وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع، لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي “لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع” وهذا منطقي جدًا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر. أنا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والإصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني إنطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر. أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي وإحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب”.

واختتمت: “يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر. أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة “تحيا مصر” أعيد وأكرر : “تحيا مصر”.