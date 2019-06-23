ياسمين صبري تعتذر مرة ثانية عن الإساءة

لا زال التعليق الذي نشرته الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي سخرت من خلاله من المصابين بمتلازمة داون، يتفاعل حيث اضطرت الى الاعتذار مرة ثانية.

وكتبت “صبري” على حسابها على تويتر قائلة: “احب وأقدر اخواتي وأصحابي من اصحاب متلازمة الحب واعتذر عن اي خطأ غير مقصود لم اتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير”.

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وكانت ياسمين قد تعرضت لهجوم من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما نشرت صورة لها وهي تقف على رأسها، ووضعت متابعة لها تعليقاً قالت فيه إنها قامت بهذه الحركة وهي بعمر الـ6 سنوات، فردت عليها ياسمين صبري ساخرة: “أراهن أنك قمتِ بذلك ولهذا أنت مصابة بمتلازمة داون”.

ولاحقا قامت ياسمين بحذف التعليق، ولكن الضجة لم تهدأ وهاجمها الجمهور بسبب حذف ردها المسيء، وبات هاشتاق ياسمين صبري ترند في مصر.

ما دفعها الى الاعتذار بالقول: “اعتذاري لكل من اساءت اليهم. لم اقصد اي إساءة”.