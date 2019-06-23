ميادة الحناوي عن سعد لمجرد: أشعر بأنه مظلوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة السّورية ميادة الحناوي إحدى حفلات اليوم الثاني بمهرجان موازين في المغرب، بعد غياب ما يقارب 10 سنوات عن المغرب بسبب الظروف التي مرت بها سوريا.

وقالت الحناوي خلال تصريحاتها الصحفية، إن الفنان المغربي سعد لمجرد من الأصوات الشبابية الجميلة، وأعربت عن استيائها من تورطه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية، مؤكدة أنها تشعر بأنه "مظلوم".

وتابعت: "الفنان لمجرد صنع علامة في الوطن العربي، واستطاع تحقيق نجومية ونجاح كبيرين، خلال فترة قصيرة".

Advertisements

على صعيد آخر، ظهرت ميادة الحناوي بفقدان هائل في الوزن، وهذا الأمر الذي وضحته الحناوي قبل عدة أعوام حين اعتقد جمهورها أنها تعرضت لوعكة صحية، لكنها أكدت أنها اتبعت حمية غذائية خاصة.