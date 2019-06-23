مايكل مايرز يعود بعد نجاح الجزء الأخير من "هالووين"

بعد نجاح الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة Halloween، كشفت بعض التقارير الأجنبية عن احتمالية عودة مايكل مايرز مرة أخرى بفيلم جديد ليكمل السلسلة الشهيرة التي بدأ عرضها منذ 38 عامًا.

وبالرغم من انهاء الفيلم الأخير بمشهد قتل مايرز، إلا ان التقارير أبرزت نية القائمين على العمل في إبراز الشخص الأكثر خطورة في عيد الهلع، بشكل مختلف، بالإضافة الى سرد تفاصيل لأول مرة.

ونجح الفيلم الأخير في تحقق إيرادات وصلت إلى255 مليون دولار، بالرغم من أن ميزانية إنتاجه لم تتعدَى الـ 10 ملايين دولار ليحقق الفيلم رقمًا قياسيًا بشهر أكتوبر الماضي.

وقد طرح الفيلم يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في دور العرض الأميركية، وعالميًا، وتدور قصة فيلم Halloween حيث تأتي لوري سترود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنعة التي تلاحقها منذ أن نجت في ليلة عيد الهالوين قبل أربعة عقود.

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فيلم Hallowen بطولة جودي جرير، وجيمي لي كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبي هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندي ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلي، وديبرا هيل، وداني ماكبرايد.

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