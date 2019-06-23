فتحي عبد الوهاب يعود لتصوير"لص بغداد" بعد توقف50 يومًا

يعود النجم فتحي عبد الوهاب لاستكمال تصوير دوره في فيلم " لص بغداد" مع النجم محمد إمام، وذلك يوم 5 يوليو/ تموز المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 50 يوًما، لإشغال بطل العمل بمسلسله "هوجان" والذي حقّق نجاحا كبيرا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

ويستعيد فتحي نشاطه الفني، حيث بدأ في استعادة شكله وفورمته البدنية، من أجل العودة لتصوير الفيلم، خاصة أنه سيظهر بشكل مختلف في الأحداث، ويتطلب ذلك تعدد من الإطلالات نظرا لأحداث الفيلم التي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا في نفس الوقت .

وشارك فتحي عبد الوهاب في رمضان الماضي، بمسلسل "لمس اكتاف" مع النجم ياسر جلال، وحقق المسلسل نجاحا خلال الموسم الرمضاني، وشارك في بطولته محمد عز، وحنان مطاوع، أحمد كشك، هاجر الشرنوبي، إيمان العاصي، سمر مرسي، وأخرون، تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي .

يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.

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