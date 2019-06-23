نيللي كريم تشيد بتنظيم حفلة افتتاح بطولة أمم أفريقيا

أكّدت النجمه نيللي كريم أن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الذى أقيم على ملعب القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كان شيء يفوق الخيال.

وأضافت: "الاحتفال كان شديد الجمال وجسمى قشعر من الفرحة؛ كما أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع بشدة من معنويات اللاعبين والجمهور"، وتابعت:"الجمهور كان مشرّف للغاية شباب زي الفل ونجحوا في خروج هذا اليوم بالطريقة المشرفة وهذا التنظيم العظيم".

واختتمت: "سأحرص خلال الفترة المقبلة على دعم المنتخب من الملعب وتشجيعه من هناك..وأن يكون التوفيق حليف لنا ونتوج بالبطولة"

يذكر أن منتخب مصر فاز في افتتاح البطولة على زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه.

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