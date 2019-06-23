إيمانويل ماكرون يمنح إلتون جون وسام جوقة الشرف الوطني.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحشد الجهود من أجل مكافحة الإيدز لإنقاذ 16 مليون شخص، وذلك خلال مشاركته إلى جانب المغني البريطاني إلتون جون، في إطار فعاليات عيد الموسيقى في قصر الإليزيه.
ماكرون قال أمام نحو 2000 شخص احتشدوا في باحة القصر الرئاسي: لا يزال الإيدز يتفشى في العالم، ولا يزال الطريق طويلاً أمامنا للمضي قدماً.. في أنحاء العالم أجمع، لا تزال أمراض الإيدز والسلّ والملاريا تصيب ملايين الأشخاص وسط تفاوت صارخ، إذ كلما ازدادت نسبة الفقر، ارتفع خطر الإصابة.
الرئيس الفرنسي دعا المجتمع الدولي إلى حشد القوى لجمع أكثر من 13 مليار دولار للسنوات الـ3 المقبلة، في إطار مؤتمر الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي يعقد كل 3 سنوات وينظّم هذه السنة في الـ10 من أكتوبر في مدينة ليون بفرنسا.
وأضاف، نحن في مرحلة مصيرية ولا نعلم إن كنا سنجمع المبلغ اللازم للسنوات الـ3 المقبلة.. أنا بحاجة إليكم لإنقاذ 16 مليون شخص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في إنقاذ 27 مليون شخص منذ تأسيسه سنة 2002.
وكان ماكرون منح إلتون جون وسام جوقة الشرف، واصفاً إياه بـ”الأيقونة”، بحضور نحو 20 شخصاً مقرباً من الفنان البريطاني البالغ من العمر 72 عاماً.
وتحدَّث الرئيس الفرنسي إلى جون قائلا: هذا الالتزام من أجل الموسيقى ومكافحة الإيدز هو قصة حياتك عزيزي إلتون.. من جانبه، قال إلتون جون إنَّ علاقة حبّ عميقة تربطه بفرنسا، شاكراً البلد على التزامه في الكفاح ضدّ الإيدز وداعياً إياه لمواصلة هذه الجهود.
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