هنا الزاهد لـ"فوشيا": تأجيل حفل زفافي غير صحيح.. وهذا موعده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن تأجيل حفل زفافها على خطيبها الممثل أحمد فهمي، بسبب انشغال الأخير بتصوير فيلم جديد مع النجم أحمد عز.

وقالت هنا في تصريح خاص لـ"فوشيا": "كل ما تردد عن تأجيل الحفل غير صحيح، استقرينا أنا وفهمي على إقامة الحفل نهاية فصل الصيف، وأعمل حاليًا على تجهيزات الزفاف".

وأضافت الزاهد: "فهمي سبق وأن أعلن عن ذلك، ولم يصرح أي منا بتأجيل الحفل حتى تخرج تلك الأقاويل، ولم نستقر حتى الآن على اليوم بالتحديد أو مكان الزفاف، نعمل على ذلك في الوقت الحالي".

وتابعت: "أميل إلى أن يكون حفل زفافي طبيعيًا، وليس كما يفعل معظم الفنانين بمحاولة التميز والاختلاف في تقاليد حفلات الزفاف".

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وكانت أنباء ترددت مؤخرًا عن تأجيل حفل الزفاف، بسبب استقرار أحمد علاء، مخرج فيلم "العارف.. عودة يونس"، على تصوير عدد من المشاهد في بلغاريا، على أن يتم استكمال تصوير المشاهد الخارجية في أغسطس المقبل؛ ما يعني انشغال أحمد فهمي طوال الفترة المقبلة.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد سبق وأن أعلنا عقب خطوبتهما في منتصف شهر أغسطس الماضي، عن إقامة حفل زفافهما عقب نهاية شهر رمضان، إلا أنه تم تأجيله لانشغالهما في تصوير أعمالهما الفنية، ليقررا إقامته عقب نهاية فصل الصيف، العام الجاري.