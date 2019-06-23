حُسام تحسين بيك "حي يُرزق".. إليكِ ما قاله بعد شائعة وفاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر خبر وفاة الممثل السّوري حسام تحسين بيك منذ صباح اليوم، وتناقل الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أعمى من دون التأكد من صحته.
ودفع ذلك مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين بدمشق تماضر غانم إلى أن تنفي هذه الشائعة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تحسين بيك حي يرزق ويعيش في منزله الدمشقي.
وأكد حسام تحسين أنه بخير ويعيش حياته بشكل طبيعي في منزله من دون أن يعاني من أي عارض صحي، مشيرًا إلى أن كل ما تناقلته المواقع مجرد شائعات لا طائل منها.
وأعرب عن استيائه ممن يروجون للغة الموت بهدف جمع أكبر عدد من الإعجابات عبر صفحات كاذبة لا هدف لها سوى نشر الأكاذيب من دون أي رادع.
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