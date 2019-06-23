أنغام تدعم المنتخب المصري في "كان 2019" بأغنية "11 في الملعب"

القاهرة - لايف ستايل
أطلقت، النجمة المصرية أنغام فيديو كليب لأغنية جديدة حملت اسم “11 في الملعب” وذلك لدعم منتخب الفراعنة، حيث تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية التي تقام فاعليتها خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل
أغنية “11 في الملعب” من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع أحمد إبراهيم ومن إخراج عادل جمال.
وتقول كلمات الأغنية :
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فيه 11 في الملعب لكن فيه وراهم ملايين
في شعب بحاله بيستنى اللحظة دي بقاله سنين
اه يا بلادي الليلة فرحة لناسك
وادي اعلامك عالية في كل مكان
يا ابن بلادي الليلة ارفع راسك
واعمل حاجة يحكوها بعد زمان
يلا با أبطال نكتب تاريخ بايدينا
يحكوه اجيال ويقولا من بعدين
في زمان ما اولادنا عملوا حاجات
واتحدوا مستحيلات والصعب عدى وفات
وكانت الفنانة المصرية أنغام، قد ساندت منتخب مصر في مباراة افتتاح أمم أفريقيا والتي خاضها أمام منتخب زيمبابوي، يوم الجمعة 21 يونيو، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، حيث قامت بنشر صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ارتدت خلالها تيشرت منتخب مصر، وعلقت عليها قائلة “في 11 في الملعب لكن في وراهم ملايين”.
على جانب آخر، تحيي أنغام اليوم، حفلًا جماهيريا كبيرا بمدينة جدة بالسعودية بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.
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