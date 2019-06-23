خاص| شيكو: نعود لتصوير "اللعبة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان شيكو مصير مسلسل "اللعبة"، الذي يقوم ببطولته بجانب النجم هشام ماجد، بعد أن توقف تصويره الفترة الماضية، وخرج من السباق الدرامي الرمضاني 2019، في اللحظات الأخيرة.

وقال شيكو في تصريحات خاصة لمصراوي: "فريق عمل المسلسل يستأنف تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل ابتداء من اليوم الأحد".

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وأوضح: "هشام ماجد يقوم بتصوير أحد المشاهد الخارجية في إحدى المدراس اليوم".

وكشف: "المسلسل تم تصوير جزء كبير منه قبل شهر رمضان، ويتبقى لهم حوالي 10 أيام وينتهون من التصوير بشكل كامل، استعدادًا لطرحه قريبًا".

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات، ويشارك شيكو البطولة عدد من النجوم من بينهم هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن إخراج معتز التوني.