محمد صبحي يروي مشواره الفني في صالون الأوبرا الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يهدي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان القدير محمد صبحي درع الأوبرا التذكاري، تكريمًا له وتقديرًا لمشواره الفني، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي، الذي يُعقد في السابعة مساء الأربعاء 26 يونيو على المسرح الصغير.
ويدير الصالون الفنان أمين الصيرفي، إذ يستعرض صبحي مسيرته وأهم أعماله كما يتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة .
يُشار أن محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، عمل بالتدريس ثم تركه ليبدأ مشواره الفني بمصاحبة رفيق دربه الكاتب لينين الرملي، قدم العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، منها "انت حر، الهمجي، البغبغان، تخاريف، رحلة المليون، يوميات ونيس، وسنبل بعد المليون".
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