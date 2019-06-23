رواد "سوشيال ميديا" يتداولون فيديو ميريام فارس الذي أغضب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الفيديو الذي تسبب في إثارة جدلًا واسعًا منذ أمس السبت، وتعرضت بسببه اللبنانية ميريام فارس لهجوم كبير، بعد اتهامها بالإساءة إلى مصر.

وتظهر ميريام في الفيديو أثناء وجودها في مؤتمر صحفي، أقيم على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وترد خلاله على سؤال وجه لها بشأن سبب غيابها عن إحياء الحفلات في مصر.

وقالت ميريام "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

وأثارت التصريحات السابقة موجة من الغضب بين المصريين من الجمهور والفنانين، الذين قاموا بمهاجمتها.