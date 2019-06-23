بسبب "السوشيال ميديا".. إنجي وجدان توجه نصيحة لكل الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجهت الفنانة إنجي وجدان نصيحة لكل الفنانين والشخصيات العامة، بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك". وكتبت إنجي: "رأي لكل الفنانين والشخصيات العامة.. السوشيال ميديا كلمة واحدة غلط ممكن تدمر حياتك فكله ياخد باله بيقول ايه وبيعمل ايه". Advertisements وتابعت: "على فكرة أنا ولا بدافع عن حد ولا بهاجم حد انا بس بقول نصحيتي وشكرا". يُذكر أن أخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وشاركها بطولته نيقولا معوض، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، تامر فرج، وهبة عبدالعزيز، وإخراج رامي رزق الله.

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