منتج عن أجر ميريام فارس: "تمن إيجار سماعات حفلة لعمرو دياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شن المنتج وليد منصور هجومًا حادًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض إساءة لمصر، في مؤتمر صحفي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

وكتب وليد منصور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر كام كيلو يعني بظبط علشان اقدر احسب تقيلة بجد والا ايه، والله العظيم عيب".

وتابع: "انت كنت بتاخدي ٢٠ ألف دولار لما كنا بنشغلك والدولار كان ٧ جنيه يعني بتاخدي ما يوازي ١٤٠ الف جنيه، يعني يا دوب تمن إيجار السماعات في حفلة من اللي بعملهم لعمرو دياب أو تامر حسني أو حماقي أو شيرين يا تقيلة انت".

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وكان جدل انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، في إجابة عن سؤال وجه لها عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردت ميريام فارس قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".