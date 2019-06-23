أحمد فهمي لميريام فارس: "غلطتي غلطة عمرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان أحمد فهمي عن استيائه من الطريقة التي تحدثت بها الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن مصر، في مؤتمر صحفي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "بقيتي تقيلة على مصر.. اتعلمي من نجوم العالم العربي هتفهمي انك غلطتي غلطة عمرك بالجملة دي.. هي دي مصر يا ميريام".

وكان جدل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح ميريام فارس، بأن سبب غيابها عن إحياء حفلات في مصر، أن أجرها أصبح أكبر ومتطلباتها زادت "أصبحت تقيلة على مصر".