بالصور| هبة مجدي تحصل على درجة الماجستير في "الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ناقشت الفنانة هبة مجدي صباح اليوم الأحد، رسالة الماجستير الخاصة بها في فنون الموسيقى العربية، وحصلت عنها على درجة الماجستير بتقدير "ممتاز".
وحرص زوجها الفنان محمد محسن على تهنئتها، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورًا تجمعه بها، بعد انتهاء المناقشة، بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.
وكتب محسن في تعليقه على الصور "ألف مبروك لزوجتي وحبيبتي هبة حصولها على درجة الماجستير في فنون الموسيقى العربية بتقدير ممتاز".
جدير بالذكر أن هبة تشارك حاليًا في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان يحيى الفخراني، كما شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر، ومسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا.
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