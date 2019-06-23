أحمد موسى يهاجم ميريام فارس: "لا يشرفنا طلتك في أم الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض إساءة لمصر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب موسى: "ميريام فارس تتطاول على مصر خلال مؤتمر صحفي بالمغرب.. قالت بعد ٢٥ يناير سعري ارتفع وتكاليفي أصبحت كبيرة".

وتابع: "وبكل حقد قالت: أصبحت تقيلة على مصر.. وأقول لها مصر تحب من يحترمها ولا مكان في بلدي لمن يتجاوز حدود الذوق واللياقة.. لا يشرفنا طلتك في أم الدنيا".

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وأضاف: "مصر غالية لا تريد الناس الرخيصة التي شبعت بعد جوع".

وكان جدل انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، في إجابة عن سؤال وجه لها عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردت ميريام فارس قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".