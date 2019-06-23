يارا تتحدث لـ"الخليج 365" عن رأيها بمهنة سائقة التاكسي وهذا ما تفعله في زحمة السير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 04:37 مساءً - خلال تصوير الفنانة يارا كليب أغنية "شو بدو" في بيروت، والذي لعبت فيه دور سائقة تاكسي تحت إدارة المخرج ريشا سركيس، التقت "الخليج 365" يارا، وكان معها هذه الدردشة السريعة والعفوية، والتي تمحورت كلها حول القيادة.

لمن تقول يارا "شو بدو"؟

"شو بدو" أقولها لكل شخص يسأل عني وأقول له: "شو بدو".

هل مهنة التاكسي صعبة بالنسبة للمرأة؟

كلا، المرأة في حال كانت متصالحة مع نفسها وتملك ثقة بنفسها فلا مشكلة بذلك، وتعلم أن المرأة لديها قدرة أن تقوم بكل شيء في الحياة. وهذه التجربة لذيذة وجديدة عليّ في الوقت نفسه. وتابعت: "المخرج ريشا لأول مرة أتعامل معه فهو سلس وشخصيته قريبة مني ويعلم "شو بدو" وتسلينا كثيراً".

يارا من تصوير كليب "شو بدو"

كليب "شو بدو" يشبهني

هل يشبه الكليب شخصية يارا؟

الكليب فيه الكثير من شخصيتي، وهناك من لا يعلم أننا نرقص ونغني؛ مثلنا مثل أي شخص آخر في الحياة.

أنت يارا، من الأشخاص الذين يحبون القيادة أم يفضلون أن يكون لديهم سائق؟

أحب القيادة وأحب أن يقود أحد بي؛ فأنا من برج الجوزاء وأحب الاثنين، وكله حسب المود (تضحك).

هل تحفظين الطرقات بسهولة أم تضيعين بها؟

لا أحفظ الطرقات بسرعة.

يارا من تصوير كليب "شو بدو"



هل لديك أي مخالفات سرعة؟

لا، الحمد لله (تضحك).

هل تأكلين وتسوقين في الوقت نفسه؟

لا، دائماً ضمن القانون في كل شيء، وأحزن لمن لا يسيرون على القانون.

هل تنزعجين من زحمة السير؟

أكيد.

أنام خلال زحمة السير

ماذا تفعل يارا أيضاً خلال زحمة السير؟

أنام قليلاً.

هل تضعين المكياج وأنت تقودين السيارة؟

طبعاً لا، لا أقوم بأي شيء خلال القيادة.

يارا من تصوير كليب "شو بدو"



أخبرينا عن موقف طريف حصل معك خلال تصوير الكليب؟

أحد الأشخاص طلب مني سماع أغنية "بعدك عم تخطر ع بالي" بشكل مباشر، وأن الهدف كان أن يسمع "شو بدو"، ولكن غنيت له ما يريده (تضحك).

هل صادفت أشخاصاً برشلونيين؟

طبعاً، وأريد أن أحيي ريشا على المخيلة والموهبة التي يملكها، ولديه أفكار رائعة وإنشالله ينال الكليب حب الجمهور.

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هل تشعرين بأنه يجب على الفنان أن يكون قريباً من الجمهور؟

أكيد كانوا ينتقدونني عندما أطبخ، وأشجع برشلونة، من يحبني بات يعلم كل شيء عني، فهناك أشخاص يتابعونك يحبون معرفة أشياءَ عنك؛ كونهم لا يمكنهم أن يلتقوا بك.

ما جديد يارا بعد "شو بدو"؟

سأقدم اللهجة العراقية ويشرفني أن أغنيها.

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