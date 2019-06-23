تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري، وهو يحتفل برفقة عدد من أصدقائه بإطلاق أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”. وجاء احتفال وائل كفوري، الذي تسبب في صدمه لجمهوره، بعد الضجة التي حدثت مؤخرًا، عقب إعلان انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة.
وأظهر الفيديو “كفوري” وهو يقف أمام قالب الحلوى الذي أحضر للمناسبة، قبل أن يفاجئ الجميع بتقطيعه بواسطة أصابعه. وأثار ترويج “كفوري” للأغنية، جدلًا كبيرًا؛ حيث ظهر فيها وهو يلامس شعر امرأة بطريقة رومنسي بعد إعلان طلاقه من زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضجة طلاقه.. شاهد: الفنان اللبناني “وائل كفوري” يصدم جمهوره بتصرف غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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