بالفيديو: شمس الكويتية تثير استياء صاحب كلمات يا دار بعد غنائها في حفلها بالرياض

كشف الشاعر السعودي عبد العزيز السالم، عن استيائه الشديد من قيام الفنانة شمس الكويتية بغناء قصيدته ”يا دار“ أثناء إحيائها حفلها الغنائي بالرياض، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وعلق عبد العزيز السالم على مقطع فيديو لشمس الكويتية، وهي تغني جزءًا من القصيدة، قائلًا عبر تويتر:“أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيده“.

وانطلقت قصيدة ”يا دار“ بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت، ولا تزال حاضرة بقوة حتى هذا اليوم، كتبها الشاعر عبدالعزيز السالم ولحنها الفنان رابح صقر، وشدا بها رابح صقر ونبيل شعيل.

وتفاعل عدد من المغردين مع ما ذكره الشاعر فقال أحدهم بحساب يحمل اسم “سيف العروبة”: ‏ترى يا ‎عبدالعزيز السالم الموضوع ما يسوى تكره قصيدتك ( يا دار) ترى حتى بزارين المدارس انشدوها.

وأضاف قائلا: اللي يسمعك يقول كلمات محمود درويش ولا دايم السيف .. الكلمات مع اللحن هذا مسارها طق وهيصه وحتى الطقاقات بالعروس غنوها، يكفي طلة شمس وهي تغنيها.