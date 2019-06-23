بالفيديو: الفنانة ديانا حداد تغني للسعودية سيوف العز

أعادت الفنانة ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان “سيوف العز” كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وألحان الفنان محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975م وذلك بتسجيل وتوزيع جديدين.

وأعربت ديانا حداد عن فخرها واعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية.

وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم استخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب” العالمي، وقدمت بها شكراً خاصاً لفنان العرب محمد عبده.