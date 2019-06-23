شاهد.. صورة رومانسية لمحمد مهران وزوجته من شهر العسل في بالي

احتفل الفنان محمد مهران بحفل زفافه على المخرجة مي عبدالحافظ، مساء يوم الجمعة الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحيا الحفل كل من مصطفى قمر ومدحت صالح.
نشر مهران صورة جديدة عبر حسابه
الزفاف وتمنوا لهما مزيدًا من السعادة.
يذكر أن أخر أعمال محمد مهران مسلسل "زودياك"، وشاركه البطولة كل من: هند عبد الحليم، خالد أنور، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، من إخراج محمود كامل، و إنتاج "فيلم كلينك" بالتعاون مع شركة "الماسة للإنتاج الفني".
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