فرقة مزازيك ضيوف شريف مدكور في "4 شارع شريف"

تحل فرقة مزازيك الموسيقية، ضيوف برنامج "4 شارع شريف" الذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا. الساعة الرابعة عصرًا. ومن المقرر أن يتحدث أعضاء الفرقة وائل كرم، وحسام حسني، عن مشوار الفرقة مع الموسيقى. ويذكر أن برنامج "4 شارع شريف" يعرض من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة "الحياة" في تمام الرابعة عصرا.

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