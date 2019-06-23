بعد إعلان موعد زواجهما..أهم اللقطات الفنية والعاطفية في حياة فهمي وهنا الزاهد

أعلن الفنان أحمد فهمي مؤخرا عن أن فصل الصيف سيشهد حفل زفافه على عروسه الفنانة هنا الزاهد، بعد فترة خطوبة قاربت على العام.

صدفة لقائه بـ هنا الزاهد

الصدفة هي التي أشعلت شرارة الحب بين فهمي وهنا الزاهد، حيث التقوا صدفة في تجمع مع الفنان علي ربيع والفنان كريم عفيفي وبعد تلاقي النظرات والكلمات لعدة مرات، عرفّها أحمد فهمي على عائلته ليعجبوا بها من أول لقاء وتقدم بعدها لخطبتها رسيما في حفل عائلي بسيط.

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دعمه الفني لـ هنا الزاهد

ومن بعدها ظهروا في عدة مناسبات فنية وشخصية ،

وظهر حب ودعم أحمد فهمي في عدة أعمال فنية لهنا وأهمها فيلم قصة حب الذي جمعها بالفنان أحمد حاتم.

أول لقاء فني بـ هنا الزاهد

وبعدها اجتمعوا فنيا ولأول مرة في المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحاز على إعجاب جماهيري كبير،وشهد المسلسل توليفة درامية متوافقة بينهما وكيميا فنية أعطت للعمل نكهته الخاصة.

عيد ميلاد هنا الزاهد الأول بينهما

وشاركها في عيد ميلادها الأول بعد خطبتهما باحتفال عائلي صغير جمع عائلتهم وبعض أصدقائهم المقربين، وكان

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حفل فجائي لم تكن هنا على علم به.

مرافقته لـ هنا الزاهد في مهرجان القاهرة السينمائي

وظهروا سويا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته عام 2018

شرقية أحمد فهمي على هنا الزاهد

وتأتي رجولة فهمي الشرقية وغيرته على خطيبته على تعليقات معجبيها على مختلف حساباتها على ميديا، حيث يهتم بالرد على الكلمات الإيجابية والسلبية على أي شيء يتعلق بهنا مما جعل هنا تقرر لعدة مرات أنها تبعده تماما عن عالم ميديا، لتجنب تعليقاته الحادة بعض الشيء.

هنا الزاهد وأحمد فهمي مع صاحبة السعادة

وظهر الثنائي الشهير مؤخرا في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، حيث سردوا الكثير من مواقفهم الحياتية الكوميدية فيما بينهم وقصة اللقاء الاول وشخصية كلا منهما بالتفصيل ماذا يحب وماذا يكره، مما أعطى لجمهورهم صورة شبه كاملة لفنانيهم المفضلين.