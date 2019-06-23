أكد محمود شافعى، مستشار العلاقات العامة ومؤسس مبادرة العلاقات العامة للجميع، خلال لقاءه بالتلفزيون المصرى على ضرورة تفعيل دور العلاقات العامة بالمؤسسات، وخلق فرص عمل لخريجى أقسام العلاقات العامة بكليات الإعلام، كما أوضح بأن الخلط بين العلاقات العامة والأنشطة الاتصالية الأخرى وكذلك اختزال دورها فى التسهيلات والمراسم والضيافة من أسباب تهميش العلاقات العامة. الإعلام، كما أوضح بأن الخلط بين العلاقات العامة والأنشطة الاتصالية الأخرى وكذلك اختزال دورها فى التسهيلات والمراسم والضيافة من أسباب تهميش العلاقات العامة. وتابع: "أن حملة لا التهميش العلاقات العامة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها فى نشر الوعى المعرفة بأهمية مجال العلاقات العامة". وأشار "شافعي" أن الحملة تضامن معها عدد كبير من الجامعات العربية، وكذلك أعضاء هيئة التدريس وطلبة وممارسين من مختلف الدول العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود شافعي: يجب توفير فرص عمل لخريجي العلاقات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.