اقتربت أغنية "حاول تنساني" من حاجز نصف مليون مشاهدة، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: رامي صبري، توزيع: طارق توكل. تعتبر "حاول تنساني" ثاني أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك"، المتوقع صدوره في الموسم الغنائي الصيفي لعام 2019، حيث أصدر سابقًا أغنية "أنا بابا" التي حصلت على أكثر من 400 ألف مشاهدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رامي صبري يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "حاول تنساني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.