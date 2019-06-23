شاهد.. أبرزالأغاني في بطولة الأمم الأفريقية

تشهد الساحة الرياضية المصرية أكبر حدث رياضي على أرضها، وهو بطولة الأمم الأفريقية، التي تستقبلها مصر لهذا العام على مختلف ملاعبها الرياضية في مختلف المحافظات.

رافق الحدث مجموعة غنائية كبيرة احتفالًا بهذا الحدث الضخم، الذي يؤكد دور مصر الرائد في القارة الأفريقية.

كانت أغنية "متجمعين" الأغنية الرسمية والرئيسية للبطولة بصوت الفنان الشعبي حكيم، التي حملت لغات عدة من دول أفريقية مختلفة، تأليف محيى حوار، ألحان شريف حمدان، توزيع طارق عبد الجابر، وبلغ

عدد مشاهداتها بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

أعاد الهضبة عمرو دياب أغنيته الشهير "بالحب اتجمعنا"، التي غناها، للمرة الأولى، في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها مصر عام 1991، من خلال إعلان ضخم لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، وجمعه الإعلان باللاعب محمد صلاح، وشارك فيه دياب صوتيًا فقط، الأغنية كلمات الراحل:

مجدي النجار، ألحان: عمرو دياب، توزيع: مودي الإمام، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ5 ملايين مشاهدة.

أتى الفنان كريم أبو زيد بمشاركة أحمد الشبوكشي بأغنية إحنا الأساطير، من كلمات: أحمد عرفان، ألحان كريم أبو اليزيد.

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والأغنية الجماعية "أفريقيا يا غالية" التي أتت بكلمات هتافية حماسية احتفالًا بالبطولة الأفريقية، يقول مطلعها:

"مصر بأهراماتها.. فاتحالكوا دراعاتها.. وناسها وبيوتها.. بيكوا مرحبين..

أفريقيا يا غالية.. أهلًا ف أم الدنيا.. نهتف كل ثانية.. وإحنا فرحانين..

رقص وصور وحكايات.. فيها متجمعين..

وكلام بكل اللغات.. مش فارقة إنت مين..

جاي من جنوب أو شمال.. هتعيش كرنڤال.. بين لقطة ولقطة هتشوف الجمال".

كلمات وألحان: ودوود، توزيع: أماديو.