بعد إساءتها لمصر.. نجوم الفن يردون بقسوة على ميريام فارس

"أنا تقيلة علي مصر"... تلك الجملة التي أثارت غضب نجوم الفن علي اللبنانية ميريام فارس، ضمن تصريحاتها التي أساءت فيها إلي مصر والجمهور المصري، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين للموسيقى في المغرب، حيث قالت إنها أصبحت ثقيلة على المصريين ولم يتعاقدوا معها في السنوات الأخيرة علي إقامة حفلات بسبب ارتفاع أجرها.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز الفنانين الذين هاجموا ميريام فارس بعد التصريحات الأخيرة.



أمير طعيمة: بلاش مصر يا ميريام



كتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة، يهاجم ميريام عبر حسابه بموقع "تويتر"، فقال: "معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا ونوال و نانسي وراغب وحتي العظيمة ماجدة الرومي وغيرهم..

وأنا وأنتي عارفين الأرقام وأنهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل والفرق الكبير بينهم وبينك.. بلاش مصر يا ميريام إن مكانش من باب الأدب يبقي من باب الذكاء".



رامي جمال: ميريام عندها ليا فلوس بقالها سنة

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وكشف المطرب رامي جمال عن سر من شأنه التقليل من شأن ميريام فارس، فكتب: "الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيلة علي مصر ليا عندها فلوس بقالها سنة والله.. ادفعيهم الأول يا تقيلة"، وأضاف عبر حسابه بموقع إنستجرام: "لما تيجي سيرة بلدنا هنسي أي صداقة أو زمالة لما يجي اسم البلد اللي هي وناسها شهروكي تقومي تقفي احترام".







ياسمين محفوظ: ميريام أنتي فعلا تقيلة علي مصر



بينما كتبت ياسمين محفوظ: "ميريام فارس.. أنتي فعلا تقيلة على مصر.. بس من ناحية تقل دمك.. مصر لا تعرف الهواة عديمي الموهبة.. أنتي مين ولا وزنك إيه وسط نجوم بلدك اللي طول الوقت بيتغازلوا في مصر وعلطول بيغنولها".



وقال الفنان أحمد الشامي: "أعتقد يا ميريم أن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس".



وقارن المنتج وليد منصور ميريام فارس بنجوم غناء مصريين، فقال: "بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر، كام كيلو يعني بظبط علشان أقدر أحسب تقيلة بجد والا إيه والله العظيم عيب أنت كنت بتخدي 20 ألف دولار لما كنا بنشغلك والدولار كان 7 جنيهات يعني بتخدي ما يوازي 140 ألف جنيه يعني يا دوب ثمن إيجار السماعات في حفله من اللي بعملهم لعمرو دياب أو تامر حسني وحماقي وشيرين يا تقيلة أنت".



وأخيرا كتب المطرب محمود العسيلي: "كارته وخانفة .. عشان كدا أنتي تقيلة على مصر".

