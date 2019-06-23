بالصور.. محمد حمزة منظومة فنية متكاملة.. تعرف على السبب

كشف الفنان محمد حمزة، رئيس مجلس إدارة شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع، عن آخر إنجازاته وهو انضمامه لقائمة صناع السينما العالميين عن طريق معهد السينما بهوليوود وحصوله علي شهادة دراسيه وتخرجه من معهد السينما في هليوود، وذلك في علوم خطوط الإنتاج لصناعة السينما وكتابة السيناريو والإخراج وغيرها تحت قيادة وإشراف الدكتور العالمي "Dov simens" عميد

السينما الهوليودية، كما أنه يعد من أهم المتخصصين في تدريس صناعه السينما علي مستوي العالم.

أضاف "حمزة" بأن هذا المعهد يعد رقم واحد على العالم لصناعة النجوم العالمين، ونذكر من هؤلاء النجوم ويل سميث، توم هانكس، كوينتن تارانتينو، ستيفن سبيلبرغ وغيرهم.

وأشار "حمزة" بأنه يستعد في المرحلة

القادمة للمساهمة الفعالة لمصر لدورها المحوري والرئيسي هوليوود الشرق الأوسط بدعم السوق الدرامي والسينمائي المصري والتشجيع علي أعمال فنية دسمه في الأيام المقبلة.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد حمزه إنتاجيًا وفنيًا شخصية "الكينج" في مسلسل "مملكه الغجر" بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، عزه مجاهد، أحمد كراره، ميار الغيطي، حازم سمير، سامح الصريطي، إنتاج شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائين بالتعاون مع شركة الماسة، سيناريو وحوار محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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