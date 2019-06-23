شاهد.. العسيلي لميريام فارس: "كارته وخانفة علشان كدا أنتي تقيلة على مصر"

هاجم المطرب محمود العسيلي، المطربة اللبنانية ميريام فارس بعد التصريحات التي صدرت منها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها مؤخرًا على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، وأساءت فيها إلي مصر

والجمهور المصري.وكتب "العسيلي" في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقال: "كارته وخانفة .. عشان كدا إنتي تقيلة على مصر.يشار إلي أن ميريام فارس صرحت خلال المؤتمر الصحفي، في مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، بأنها كانت تُحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".