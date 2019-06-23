هاجم المنتج وليد منصور، المطربة اللبنانية ميريام فارس، بسبب التصريحات التي صدرت منها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها مؤخرًا على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، بشأن عدم إحيائها حفلات في مصر في السنواتالأخيرة.
وكتب وليد منصور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، وقال: "بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر.. كام كيلو يعني بظبط علشان أقدر أحسب تقيلة بجد والا إيه
وتابع: "أنت كنت بتخدي ٢٠ ألف دولار لما كنا بنشغلك والدولار كان ٧ جنيهات يعني بتخدي ما يوازي ١٤٠ ألف جنيه يعني يا دوب ثمن إيجار السماعات في حفلة من اللي بعملهم لعمرو دياب أو تامر حسني وحماقي وشيرين يا تقيلة أنت".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد منصور لميريام فارس.. أجرك ثمن سماعة في حفل عمرو دياب وشيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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