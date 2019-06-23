نيكي ميناج تصف مايلي سايروس بـ"الدجاجة"!

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت المغنية نيكي ميناج النجمة مايلي سايروس، ووصفتها بالدجاجة(“Perdue chicken”)، في ردها على موقفها الساخر من أغنيتها cattitude حيث قالت: "أحبك نيكي ولكني استمع إلى كاردي بي".
وردت "ميناج" في حوارٍ إذاعي على "Queen Radio episode 13" واصفة "سايروس" بـ"الساقطة"، واعتبرت "أن الجميع يرغب بأن يصبح نيكي ميناج."، وأضافت: "لا يحق للدجاج أن يتحدث عن الملكات وأنا لا أعلم لماذا تحدثت عني مايلي سايروس بكلام غير لائق في حوارها مع إحدى المجلات".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.