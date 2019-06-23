نيكي ميناج تصف مايلي سايروس بـ"الدجاجة"!

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت المغنية ​نيكي ميناج​ النجمة ​مايلي سايروس​، ووصفتها بالدجاجة(“Perdue chicken”)، في ردها على موقفها الساخر من أغنيتها cattitude حيث قالت: "أحبك نيكي ولكني استمع إلى كاردي بي".

وردت "ميناج" في حوارٍ إذاعي على "Queen Radio episode 13" واصفة "سايروس" بـ"الساقطة"، واعتبرت "أن الجميع يرغب بأن يصبح نيكي ميناج."، وأضافت: "لا يحق للدجاج أن يتحدث عن الملكات وأنا لا أعلم لماذا تحدثت عني مايلي سايروس بكلام غير لائق في حوارها مع إحدى المجلات".