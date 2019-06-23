بثية الرئيسي وغدير السبتي يؤديان العمرة معا

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 02:51 مساءً - نشرت النجمة العمانية بثية الرئيسي صورة جديدة من أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت بثية الرئيسي مع صديقتها غدير السبتي في الحرم المكي وعلقت قائلة: “في مكة يجتمع الناس من شتى بقاع الأرض .. يأتون لزيارة الكعبه .. فيها كُل شئ مختلف .. ماؤها وهواؤها وأهلها … سبحان الله كم هناك هيبة وطمأنينة وسكينه في بيت الله … بعد إتمامنا للعمرة جلسنا انا وصديقتي نتأمل ونتحدث عن ما في قلوبنا وكيف اغتُسِلت وعن ما نشعر به بعد العُمرة .. ليست هناك كلمات تصف ما شعرنا به .. ربي اكتب كُل محروم زيارة بيتك .. اللهم آمين “.