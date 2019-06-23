هل تستطيع التعرف على أميتاب باتشان في إطلالته الجديدة؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتطلع الجمهور الهندي لمشاهدة فيلم “جولابو سيتابو” Gulabo Sitabo للمخرج السينمائي شوجيت كومار لأسباب عديدة، أحد هذه الأسباب هو مظهر أميتاب باتشان وإطلالته الجديدة للفيلم.

في صورة انتشرت مؤخرًا على شبكة الإنترنت من أحد مشاهد الفيلم، يمكن رؤية النجم السبعيني الكبير بلحية كبيرة مع غطاء رأس ووشاح ملفوف حول وجهه، وهي اطلالة تبتعد بالشكل الحقيقي للممثل، وتجعله يبدو كما لو كان شخص أخر، جعلت الممثل المخضرم يسخر من مظهره في تغريدة بعد بدء تصوير الفيلم.

سيكون الفيلم فيلمًا كوميديًا، وسنرى أميتاب باتشان وأيوشمان خورانا يعملان معًا لأول مرة على الشاشة الكبيرة، وقد بدأ تصوير الفيلم بالفعل وسيصدر في 24 أبريل من العام المقبل.

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الفيلم من إخراج شوجيت سيركار، وقد كتبته جوهي شاتورفيدي، ويقوم إنتاجه روني لاهيري وشيل كومار، وتتمتع Rising Star Entertainment بحقوق توزيع الفيلم.

بصرف النظر عن Gulabo Sitabo، يشتبك النجم صاحب أكبر إنتاج في تاريخ السينما الهندية ف عدد من الأفلام، هما فيلمي براهماسترا وشيهري العام المقبل.

كما سيظهر هذا العام في فيلم سيرة رياضية بعنوان Jhund حيث يلعب باتشان شخصية أستاذ، ويستند الفيلم إلى مؤسس المنظمات غير الحكومية فيجاي بارس Vijay Barse وسيصدر يوم 20 سبتمبر.