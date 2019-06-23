"الممر" في دور العرض الإماراتية 4 يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق عرض فيلم "الممر"، أضخم إنتاج سينمائي مصري، في دور العرض الإماراتية وبقية دول الخليج 4 يوليو/تموز 2019، بعد النجاح الساحق الذي حققه في القاهرة، حيث حقق نحو 32 مليون جنيه إيرادات خلال أسبوعين.





ويتناول فيلم المخرج شريف عرفة، قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، على رأسهم أحد القادة البواسل ويُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

الفيلم من إنتاج هشام عبدالخالق، ويجسد شخصياته مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق وشريف منير وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وأحمد فلوكس ومحمد فراج.





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ويعد الفيلم أول تجربة من هذا النوع تقدم في السينما المصرية منذ فيلم "الطريق إلى إيلات"، للنجم عزت العلايلي، كما يعد أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ السينما المصرية.

استغرق تصوير فيلم "الممر" 3 أشهر في 5 مدن مصرية، هي: السويس، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة.

ووفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية مواقع التصوير، وبعدها جرى الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.



