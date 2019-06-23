Jun 23, 2019
بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان “سيوف العز” كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والحان الفنان القدير محمد عبده، والذي كان قد لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.
وأعربت ديانا حداد عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم.
وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية تم إستخدام بها صور وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب” العالمي، وقدمت بها شكر خاص لفنان العرب محمد عبده.
هذا وتعمل ديانا بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من بين مجموعة من الأغنيات التي قامت بتسجيلها مؤخراً، وسيتم طرحها بعد الإنتهاء من عملية المكس النهائي والمونتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تهدي السعوديّة “سيوف العز” بصوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.