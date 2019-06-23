زوجة المُنتصر بالله تكشف أضرار شائعة وفاته.. وتطالب بمُعاقبة مُروجيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت عزيزة، زوجة الفنان المصري المنتصر بالله، إن أسرة وعائلة الفنان القدير عاشت في حالة من القلق والتوتر خلال الساعات الماضية بسبب انتشار خبر وفاته.

وأوضحت "عزيزة"، في مداخلة تلفزيونية، أنّ هذا الخبر أحدث ارتباكًا بين أبناء المنتصر بالله، خاصًة أن الطبيب الخاص طلب منعه عن سماع الأخبار السيئة أو أي انفعالات.

وأوضحت أن جزءًا من علاج المنتصر بالله العيش في هدوء حتى لا تحدث له انتكاسة نفسية تؤثر على حياته ككل، مشددًة على أنها تلقت الكثير من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحة زوجها.

وأكدت أنها أيضًا مريضة؛ وهو ما أثر عليها بسبب تأثير انتشار خبر الوفاة، متسائلًة: "ليه يحصل كده، أخوه كان هينزل من أمريكا، وصديقه كان هيجي من اليونان، وأنا لما قريت الخبر كان هيغمى عليا".

Advertisements

واستنكرت زوجة الفنان المصري، عدم وجود رقابة وعقاب ضد مروجي الشائعات، لافتة إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت خبر وفاتها سابقًا.

وطالبت السيدة عزيزة، بمعاقبة كل من ينشر شائعة، ولابد أن يكون هناك توجيه من القنوات الفضائية وتحذير لمن ينشر خبر وفاة أي شخص، كي يكونوا عبرة لغيرهم.

وكان أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية في مصر، قد نفى الأنباء التي وردت بشأن وفاة الفنان المنتصر بالله، خلال الساعات الماضية، موجهًا كلمة لمروجي الشائعات، قائلًا: "اتقوا ربنا وبطلوا شائعات وراعوا مشاعر الناس، المنتصر بالله بصحة جيدة".

يُذكر أن شائعة وفاة الفنان المنتصر بالله انتشرت قبل ساعات على نطاق واسع؛ إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية؛ وهو ما جعل زوجته توضح الأمر.