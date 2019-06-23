أيمن زيدان إلى تقديم البرامج مجددًا.. وهذه فكرة مشروعه الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقف الفنان السّوري أيمن زيدان أمام الكاميرا كمقدم برامج مرة أخرى ضمن مشروع جديد.

برنامج "أنا الأول" يعتبر التجربة الرابعة من نوعها لزيدان بعد "وزنك ذهب" عام 1998 و"لقاء الأجيال" بموسميه عام 2009 برفقة ابنه الراحل نوار، والأخير برنامج "سيبيا" الذي قدمه بداية هذا العام.

البرنامج هو عبارة عن مسابقة ثقافية للألعاب، ويعتمد على الكثير من المعلومات العامة التي يرصدها زيدان باللغة العربية الفصحى؛ حيث يُلقي الأسئلة على المتسابقين، الذين يتوجّب عليهم معرفة الإجابة الصحيحة.

ومن الجدير بالذكر، أن العمل الذي صُوّر في بيروت مؤخرًا، هو النسّخة العربية من البرنامج البريطاني بعنوان Going For Gold؛ إذ يقوم المشروع على استضافة أشخاص تتم المنافسة في ما بينهم على مراحل.