أوزجان دينيز وفايزة أتان ينفصلان.. وتسريب ورقة طلاقهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتفق الفنان التركي أوزجان دينيز وزوجته فايزة أتان، على تفاصيل الطلاق رسميًا؛ إذ كشفت صحيفة "حريات" عن أن دينير سيمنح زوجته منزلين، وسيارة، ونفقة شهرية بقيمة 50 ألف ليرة تركية، بما يقارب 8 آلاف دولار أمريكي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر طلاق النجم التركي وزوجته بعد مرور سنة واحدة على زواجهما وإنجابهما ابنهما كوزاي، وذلك بعد قيام برنامج "الصفحة الثانية" بتسريب خبر الطلاق، وكشف البرنامج عن أن دييز هو من يرغب بالانفصال دون توضيح أية أسباب أخرى.

وبعد تداول الخبر حاولت أتان تكذيبه بنشرها صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها: " رفيق حياتي.. الرجل الذي وقعت في حبه! أنت أجمل شيء حصل لي و لابننا. تضعني دائمًا فوق رأسك، كم أنا محظوظة؛ لأني عرفت الحب معك أنت. لحسن الحظ أنك ملكنا".

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ولم تمر سوى ساعات قليلة على نشر أتان للصورة حتى قامت إحدى الصحف التركية بتكذيبها عبر نشرها وثيقة الطلاق والتي تؤكد انفصالهما بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن إوزجان دينيز وفايزة أتان كانا احتفلا بزواجهما في شهر مارس من عام 2018، بعد قصة حب جمعتهما بالرغم من فارق العمر بينهما والذي وصل إلى 20 عامًا.